Um dos momentos mais importantes na história da família real britânica está próximo. É já este sábado que acontecerá a cerimónia de coroação do rei Carlos III.

Num compromisso oficial que aconteceu esta quinta-feira, 4 de maio, Kate Middleton mostrou-se expectante para o grande dia.

"Perguntei se as crianças estavam entusiasmadas com a coroação e ela disse: 'elas estão muito entusiasmadas. Tiveram os ensaios ontem para saberem aquilo que as espera'", descreveu Mandy Leifheit, admiradora que esteve à conversa com a princesa de Gales.

"Ela disse que está mais nervosa que os filhos tendo em conta que é um grande evento para as crianças. Ela disse que o Louis irá e que ir-se-á recordar", completa.

Vale notar que esta conversa aconteceu durante uma visita de Kate Middleton e de William ao Dog & Duck Pub, em Soho.

