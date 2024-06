Justin Timberlake "terá muito a dizer" sobre sua a sua detenção quando puder fazê-lo. Quem o refere é o seu advogado, Edward Burke Jr.

O cantor foi detido na madrugada da última terça-feira, dia 18, por conduzir com excesso de álcool e ter-se-á recusado a fazer o teste do balão.

O advogado de Justin, Edward Burke Jr., disse à Page Six, em comunicado: "[Estamos] ansiosos para defender vigorosamente o Sr. Timberlake contra essas alegações. Teremos muito a dizer no momento apropriado".

O polícia que deteve o cantor terá observado que os olhos de Timberlake estavam "vidrados" e que havia "um forte odor de bebida alcoólica [que] emanava do seu hálito". "Ele não conseguia prestar atenção, falava de forma lenta, estava instável ao caminhar e atuou mal em todos os testes padronizados de sobriedade", refere a documentação, a que a publicação terá tido acesso.

Após leitura do relatório, Justin ter-se-á recusado novamente a fazer o teste do balão. A sua carta foi apreendida no estado de Nova Iorque o cantor regressa a tribunal no próximo dia 26 de julho.

