Júlia Pinheiro esteve esta sexta-feira no programa 'Casa Feliz', da SIC, para apresentar aquele que é o seu novo grande projeto. Trata-se na verdade de uma iniciativa dirigida aos fãs, que promete mudar uma vida.

A apresentadora vai realizar o sonho de um seguidor, privilegiando pessoas com mais de 40 anos. A única condição imposta a todos os que queiram participar é que este seja um sonho capaz de mudar a sua vida.

Para já, Júlia vai analisar todas as candidaturas, enviadas para sonhosjulia@glam.com.pt, e escolher uma única. Mais tarde, é no Dia Mundial do Sonho, assinalado a 25 de setembro, que a estrela da SIC irá revelar o nome do grande vencedor.

"Não há idade para o sonho", defende Júlia Pinheiro.

Leia Também: Júlia Pinheiro volta a brilhar com vestido igual ao da rainha Letizia