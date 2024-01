Júlia Pinheiro conduziu esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, mais uma edição do programa vespertino da SIC, tendo escolhido para esse efeito um look que já não usava há algum tempo.

A apresentadora, no Instagram, confessou que o vestido preto com riscas brancas com que se mostrou na tarde de hoje foi recuperado do seu armário depois de vários anos guardado.

"Hoje, com um vestido que estava no armário há cinco anos", contou Júlia.

Veja abaixo a fotografia do vestido em causa.