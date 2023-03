Esta quinta-feira, 30 de março, Lua, filha de José Raposo e Sara Barradas, completou quatro anos de vida. A data foi assinalada pelos papás 'babados' nas redes sociais. Depois de Sara deixar uma bonita mensagem à filha no Instagram, agora foi a vez de José.

"Pode ser piroso parabenizarmos quem amamos nas redes, mas partilhar com o mundo este amor maior é coisa que me apetece, para que o mundo saiba que a minha 'baianinha' me faz ter vontade de amar a vida, porque ela existe", notou o ator, de 60 anos.

Vale notar que o artista tem dois filhos mais velhos, Ricardo e Miguel Raposo, frutos do anterior casamento com Maria João Abreu.

Leia Também: Sara Barradas foi mãe há 4 anos e mostra rara foto do rosto da filha