José Castelo Branco juntou-se à onda de homenagens que começaram a surgir nas redes sociais assim que foi noticiada a morte de Maria José Valério.

A viver nos Estados Unidos, a celebridade portuguesa continua a acompanhar as notícias que chegam do seu país e não ficou indiferente à partida da artista.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, José Castelo Branco recordou o último jantar com Maria José Valério.

"R.I.P. Nunca mais irei esquecer a sua dedicação, amor, e preocupação por nós. Jantamos pela última vez em Outubro de 2019! Ficou na minha memória a sua alegria de me ver de surpresa! Comentei com os amigos que me acompanhavam, que senti um ADEUS! Ontem/hoje em sonhos pelo fuso horário... dei-lhe um beijo, porém não sabia que beijava uma alma! Senti um até logo.... Hoje despertei com a notícia da sua viagem ao criador do universo - foi Deus... minha querida Zézinha", escreveu.

