Assim como muitos portugueses, José Carlos Pereira aproveitou a reabertura dos cabeleireiros para dar um 'refresh' no visual.

Com os estabelecimentos a abrir de novo portas esta segunda-feira, 15 de março, na primeira fase do desconfinamento, o ator não esperou para ir 'retocar' o seu look, como fez questão de mostrar aos seguidores da sua página de Instagram.

Veja o momento na fotografia da galeria.

Recorde-se que Diogo Amaral também decidiu rapar o cabelo, mas optou por fazê-lo em casa.

