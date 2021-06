Terminado o trabalho na clínica de estética onde trabalho como diretor, José Carlos Pereira reservou a tarde de quarta-feira para 'mimar' o filho mais velho - Salvador, de quatro anos, fruto da relação com Liliana Aguiar.

"São tardes destas que valem a pena. Há dias assim. Tudo por um gelado", brinca Zeca, como carinhosamente é tratado pelo público, ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma encantadora fotografia onde posa ao lado do pequeno Salvador.

Encantados com a imagem, os fãs não pouparam nos elogios: "Lindo como o pai", "lindos", "tão giro o teu filhote" ou "como está lindo", são algumas das mensagens que mais se repetem.

José Carlos Pereira, recorde-se, é agora pai do recém-nascido Tomás, resultado da sua atual relação com Inês de Góis.

