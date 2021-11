Este sábado, 27 de novembro, Rui Rio foi reeleito presidente do PSD com 52,43% dos votos em eleições diretas que disputou com Paulo Rangel. Não ficando indiferente ao assunto, José Carlos Malato partilhou um comentário sobre o mesmo nas histórias da sua conta de Instagram.

"A direita portuguesa elegeu um líder. Rui Rio. Estou do outro lado da trincheira, mas dá gosto combater com um homem íntegro. É bom para a democracia", elogiou o apresentador da RTP1.

Ora veja o comentário partilhado:



© Instagram - José Carlos Malato

