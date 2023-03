O tempo passa muito rápido. Que o diga Jorge Fernando, que viu a correr o primeiro ano de vida da filha.

O cantor foi pai no dia 29 de março de 2022. Maria Inês nasceu fruto do relacionamento com Fábia Rebordão e, passados precisamente 12 meses, há uma foto ternurenta que merece ser vista.

A imagem foi partilhada pelo próprio Jorge Fernando, que se declarou à menina: "Amor… Um ano já?! Amo-te filha".

Veja abaixo a publicação.

Jorge Fernando, recorde-se, tem mais quatro filhos, embora Maria Inês seja a única do relacionamento com Fábia Rebordão.

Leia Também: Já nasceu a filha de Leonor Seixas! Veja a primeira fotografia