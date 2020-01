Foi no passado dia 16 que Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes deram as boas-vindas a Mel, a segunda filha do casal, que veio juntar-se a Beatriz, de sete anos.

Encantados com esta fase, os atores têm partilhado essa felicidade nas redes sociais e, esta quarta-feira, o 'papá babado' deu a conhecer um pouco mais da intimidade da família com uma foto do quarto da bebé.

Em tons de azul, o espaço está decorado com pormenores amorosos, como a ilustração de nuvens e do Winnie the Pooh na parede.

Veja abaixo.

Leia Também: Paula Lobo Antunes mostra momento em que filha conhece irmã recém-nascida