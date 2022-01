John Mayer testou positivo à Covid-19. Esta quarta-feira, na conta oficial de Instagram da Dead & Company - grupo que integra Mayer e elementos dos Grateful Dead - foi partilhada a informação sobre o cantor e que não irá estar presente no espetáculo Playing in the Sand, em Cancún, México.

"Hoje, pouco antes de partir para o México, John Mayer testou positivo à Covid-19 e não vai conseguir realizar o próximo 'Playing in the Sand'", pode ler-se na publicação feita na rede social. Um evento que decorre entre 7 e 10 de janeiro.

Veja o comunicado na íntegra:

