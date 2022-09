Depois de a companheira, Inês Gutierrez, ter revelado que estava de saída da TVI, João Montez deixou uma mensagem no Instagram.

"Nem sempre se tem a oportunidade de perceber que o brilho da televisão que vêem todos os dias faz-se, essencialmente, do coração, da força e da vontade dos a que estão atrás dela. Antes de tudo isto, a Inês conheceu o meio televisivo e as suas entranhas e hoje, talvez por isso – arrisco dizer – que conhece a televisão como poucos da sua idade. Experimentou de tudo no meio que tantos sonham um dia vir a conhecer", começou por reagir.

"Ela sonhou e acreditou. Entregou-se, trabalhou e, dando o seu melhor, todos os dias, as oportunidades chegaram. De trás das câmaras, saltou para o ecrã e entrou em muitas das vossas casas, sem pedir licença. Fê-lo devagarinho e, carinhosamente, num abrir e fechar de olhos, vocês convidaram-na a sentar e viram-na a crescer de perto. Tornou-se apresentadora de televisão e conquistou 'o seu lugar feliz na TVI'", destacou de seguida.

"De menina a mulher - uma que me enche de orgulho todos os dias - voou. Com os princípios, valores e o seu bom carácter. Foi hoje e foi por inteiro. Marca encontro convosco brevemente. De coração", completou.

© Instagram

