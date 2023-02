João Montez decidiu, ao contrário do que é habitual, reagir a algumas notícias que têm saído sobre o seu futuro na TVI.

O apresentador, nas stories do Instagram, pôs fim aos rumores de que a parceria com a estação havia terminado.

"Bom, depois de coisas assim e, face às mensagens e comentários que têm surgido e que me têm chegado - a menos que saibam de algo que eu e a direção da TVI não saibamos - vemo-nos no domingo, apenas numa emissão em direto da passadeira vermelha e celebramos,

juntos, o 30.° aniversário da TVI. Que, na verdade, é só o que importa", esclareceu o comunicador.

Vale notar que estes rumores do afastamento de João Montez foram acentuados com a saída da namorada, Inês Gutierrez, do canal, bem como após o afastamento de Santiago Lagoá, mais recentemente.



© Instagram/João Montez

Leia Também: Diário de bordo. Inês Gutierrez e João Montez conquistam Miami