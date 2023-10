João Baião ficou feliz ao receber um prémio e decidiu partilhar essa alegria com os seus seguidores na noite desta quinta-feira, dia 26 de outubro.

O apresentador do programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', recebeu o galardão de profissional do ano do Rotary Club de Lisboa Centro e partilhou uma fotografia para registar o momento na sua conta no Instagram.

"Boa noite. Foi um privilégio ter sido distinguido como profissional do ano pelo Rotary Club de Lisboa Centro. Foi uma noite maravilhosa!", escreveu o apresentador na legenda da fotografia.

