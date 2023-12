O Natal já chegou a casa de João Baião. O apresentador da SIC partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo no qual mostra as decorações da sua árvore.

"Boa noite. A árvore de Natal está feita, A aldeia está em construção. Gostam?", questionou.

A resposta dos seguidores não poderia ser mais positiva.

"Adoro a árvore com os pássaros", destacou-se. "Que gira decoração!", lê-se ainda.

