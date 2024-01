"Cancro da mama - triplo negativo, é o diagnóstico que ninguém quer receber. Eu recebi". Estas foram as palavras com que Joana Gonçalves começou por anunciar que sofre da doença que é, cada vez, um flagelo na sociedade atual.

A influenciadora e companheira de Luís Pedro Nunes partilhou uma fotografia na qual, sem roupa, deixa a descoberto uma tatuagem que diz "smile [sorriso]", aproveitando depois a legenda para fazer um desabafo dirigido a quem a segue.

"Faz hoje 13 dias que no banho senti um caroço na mama direita, dia seguinte estava a ser vista pela amiga Catarina Ferreira Castro e os exames seguiram-se rapidamente. Agora, com o plano de ataque definido, vou dar início a esta luta. Com a certeza de que vou chegar vitoriosa ao final", acrescentou depois Joana.

"Nunca vou conseguir agradecer o suficiente aos que amo, ao meu namorado, à família e aos amigos incríveis que mesmo nas fases tristes me levantam com a garantia que daqui a uns tempos estaremos todos a festejar. Sem vocês isto seria uma merda. Assim vai ser só um período duro que vai passar. E agora vamos começar a quimio para destruir este filho da p***! Façam a vossa palpação da mama, façam os vossos exames", fez notar ainda.

Por fim, Joana sublinhou que tem Joana Cruz "como exemplo", dado que a locutora também superou recentemente um cancro.

A namorada do jornalista e escritor foi depois confortada por diversos amigos e conhecidos na caixa de comentários, com destaque para Sofia Ribeiro, Cristina Ferreira, Isabel Figueira e Rita Ferro Rodrigues.

Leia abaixo o desabafo completo.

