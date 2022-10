Joana Albuquerque esteve a responder a algumas perguntas que lhe foram colocadas nas stories da sua página de Instagram. Entre as questões, houve quem perguntasse pelos melhores e piores momentos da viagem a Punta Cana, República Dominicana.

Na resposta, a vencedora do 'Big Brother' optou por contar um momento menos bom que vivenciou durante as férias no país.

Ao partilhar a notícia do sismo que foi sentido no país, comentou: "Pior momento é preciso dizer? Borrei a cueca de uma forma".

© Instagram

