Oliver aparenta ter uma personalidade mais traquina mas que já conquistou completamente o coração da mãe 'babada', Jessica Athayde. Esta quarta-feira, dia 15, a atriz publicou uma divertida fotografia do filho, referindo na legenda da mesma:

"Só tem um ano e já fugiu de casa, pegou no carro, comprou um tigre de loiça, levou os melhores amigos coelhos e bazouuuuuuuuuu. Quando for a hora do biberão quero ver como fazes", brincou.

Recorde-se que o menino é fruto do seu anterior relacionamento com Diogo Amaral.

