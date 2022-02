Mário Jardel e Bruno de Carvalho voltaram a desentender-se dentro da casa do 'Big Brother Famosos'.

O antigo jogador de futebol voltou a tomar partido de Kasha na rivalidade entre o músico e o antigo presidente do Sporting.

No meio de uma discussão, Jardel chega mesmo a afirmar que, no caso de o amigo ser escolhido para abandonar o jogo no domingo, sairá do 'BB'.

"Se o Kasha sair eu saio junto com ele. Pronto, falei", afirma Jardel, visivelmente irritado.

Os nomeados da semana em risco de expulsão no domingo são Mário Jardel, Bruno de Carvalho, Kasha e Jorge Guerreiro.

Veja aqui o momento de tensão.

Leia Também: Maria Sampaio após críticas a BdC. "Não permitirei tentarem-me manipular"