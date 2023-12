Para Jane Fonda hoje, 21 de dezembro, é dia de festa. A atriz completa 86 anos esta quinta-feira e a data não ficou esquecida.

Ao longe deste ano, Jane Fonda marcou presença em vários eventos, sejam eles relacionados com a ONU ou de trabalhos do mundo da representação. E em todas as saídas profissionais em que esteve, nunca falhou no que diz respeito à sua elegância.

Em jeito de homenagem, reunimos alguns dos looks que usou, e 'brilhou', ao longo deste 2023.

Leia Também: Sandra Silva declara-se ao companheiro. "Sempre unidos"