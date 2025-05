Já nasceu o primeiro filho de Mariana Béu e Miguel Custódio. O casal anunciou a grande novidade através das redes sociais.

"14/05/25. O dia em que o Manuel nasceu e em que nós nascemos de novo com ele", declarou a jornalista.

Mariana juntou as suas palavras as primeiras fotografias do bebé, imagens que enterneceram os seguidores.

Ora veja:

