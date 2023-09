Fábio Gonçalves abandonou no passado domingo, dia 24 de setembro, a casa do 'Big Brother', sendo assim o segundo concorrente expulso desta edição do reality show.

Aos 27 anos, o portuense teve uma das maiores experiências da sua vida, vida essa que aos jornalistas, na manhã de hoje, confessou ter sido sempre "tranquila". "Não sou rico, mas também não sou pobre. Sempre tive aquilo de que precisei", começou por assinalar Fábio.

Ainda no plano pessoal, o agora ex-participante do maior reality show do mundo revelou que já foi traído por duas namoradas, o que considera ser os seus maiores desgostos amorosos. "Já fui traído duas vezes, mas nunca traí ninguém. Tenho orgulho nisso", justificou.

Os últimos dias do modelo no programa da TVI ficaram marcados por uma proximidade evidente com Jéssica Galhofas, embora Fábio esclareça agora que não tinha intenções de iniciar uma relação amorosa neste jogo.

"O meu foco era não ter nenhuma relação. Estava muito chegado à Jéssica mas tinha a mente nisso, que não teria nenhuma interação com ela a nível amoroso", fez notar.

Fábio deixou ainda claro que não se conseguiu identificar com o colega Zé Pedro Rocha e que não foi capaz de criar uma ligação emocional com Joana nos primeiros dias, algo que estava a mudar entretanto.

Por fim, concluiu que Francisco Monteiro é um forte candidato à vitória, tal como Catarina Esparteiro.

