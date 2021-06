"É oficial", é desta forma que começa o recente comunicado que foi partilhado na página de Instagram de Albano Jerónimo e onde o ator aparece irreconhecível. Uma nota que destaca o trabalho do artista português numa série da Amazon.

"Temos o prazer de anunciar que Albano Jerónimo está atualmente a filmar a segunda temporada de 'El Presidente', como protagonista no papel de João Havelange, para a Amazon", comunicam.

"Dirigido pelo vencedor do Oscar Armando Bo (Birdman), a série traça as origens da transformação da FIFA numa potência comercial e política mundial e a história é construída em torno do ex-presidente da FIFA João Havelange (AlbanoJ)", explicam.

"As filmagens estão a decorrer no Uruguai, com a produção da Gaumont. A série conta ainda com um elenco internacional composto por: Eduardo Moscovis, Maria Fernanda Cândido, Andrés Parra (retomando o papel da primeira temporada), Anna Brewster, Nelson Freitas, Carol Abras, Ramon Francisco, entre outros", pode ainda ler-se na nota.

Veja a publicação na íntegra e todas as reações:

Leia Também: É mesmo ele! Diogo Piçarra surge irreconhecível em novo projeto