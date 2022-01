Cristiano Ronaldo viajou na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristianinho, para Zurique onde iria assistir à gala dos prémios The Best.

O craque português foi galardoado no evento com um prémio de reconhecimento por ser o máximo goleador ao nível das seleções, conquista que orgulhou toda a família.

Elma e Katia Aveiro, irmãs do jogador, usaram as redes sociais para o felicitar.

"Que dizer. Orgulho, gratidão, amor e união", declarou Elma ao partilhar uma imagem de CR7 com o prémio entregue pela FIFA.

Já Katia mostrou o seu "orgulho" ao partilhar a mensagem que Ronaldo publicou para agradecer a conquista.

Katia Aveiro mostrou-se orgulhosa do irmão© Reprodução Instagram/ Katia Aveiro

