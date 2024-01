Os irmãos Pedro e João Moreira revelaram no Instagram que estão de luto pela morte da avó.

Numa publicação que Pedro Moreira - 'ex' de Isabela Cardinali - fez nas stories da sua página de Instagram, começou por escrever: "Só cais em ti que os momentos são muito valiosos quando eles passam a lembranças de saudade. Se calhar, para uma nonagenária, a minha vida já teve sacrilégios e ofensas suficientes à honra e aos bons costumes com que cresceu nos anos 30 e 40, mas soube sempre adaptar-se, perguntar por mim e dar-me a mão em todos os momentos baixos".

"E este senhor, de arrependimentos não viverá os próximos anos certamente. É um verdadeiro exemplo de amor ao longo de 70 anos. Até ao último dia a ensinar a cuidar, é o exemplo que consigo ainda fica vivo de que o amor não acaba nem no dia da nossa morte", acrescentou.

"Já eu não ganho sempre, nos últimos tempos perdi muito e se calhar continuo a perder, mas com estes exemplos que me ensinaram a ser pessoa e homem, sei que no dia que vencer vai-me sair a sorte grande. Até já, avó", completou.



Por sua vez, o irmão, João Moreira, também ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos', disse: "O amor, educação, valores, princípios e toda uma panóplia de coisas é passado de geração em geração e tem um impacto enorme naquilo que somos e naquilo que passamos aos nossos filhos e ai adiante. A história de gerações, juntamente com as nossas vivências, é o que mais genuíno temos e ao que nos podemos agarrar. Hoje ficamos sem a mais velha geração que conheci da família Moreira. Obrigado".



