Ireland Baldwin surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao recordar um look inspirado em Britney Spears, mais precisamente no visual que a cantora usou no videoclipe da música 'Baby One More Time'.

A modelo, de 25 anos, recriou o icónico visual de Britney, a quem teceu rasgados elogios e confessou ser sua fã.

Na legenda da fotografia que publicou na rede social, Ireland disse que a publicação era "em homenagem à sua rainha".

Momento que não passou despercebido aos olhos de muitos fãs. Veja todas as reações:

