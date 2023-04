Foi através da própria página de Instagram que Nuno Markl decidiu partilhar um desabafo sobre a atual política de sugestões da rede social.

"Cada vez mais o Instagram, em vez de me mostrar posts de pessoas que escolhi seguir, mostra-me posts de pessoas que ele acha que eu devia seguir. Na maioria são contas nas quais não tenho interesse. Tenho interesse nas contas que sigo - e que só vejo se me lembrar de ir aos perfis de propósito ver o que se anda a passar. Constato que estou a perder coisas interessantes para mim para ver coisas sem qualquer interesse, mas que preenchem o meu feed", começou por lamentar.

"Da mesma forma, cada vez mais os meus posts chegam a menos pessoas que decidiram seguir-me. A política de sugestões do Instagram faz com que, em vez disso, posts meus andem a chegar a pessoas que não têm qualquer interesse em seguir-me - e que, por isso (e quem as pode criticar?), acabam a deixar aqui algum ódio e resmunguice. Pudera, o Instagram enfiou-lhes pela goela coisas minhas", explicou.

"Quando visito esses perfis confirmo: são pessoas que não me seguem pela legítima razão de que não querem seguir-me. Nunca pensei em dizer isto mas: haters, estou convosco. Se eu pudesse, só fazia chegar os meus posts a quem tem interesse neles, mas o Instagram está num descontrolo total e completo, a tornar a experiência de muita gente completamente desajustada", acrescentou.

"Também é evidente que, cada vez mais, o Instagram estrangula, quase por defeito, o alcance de vários posts. No meu caso, neste momento, triunfam posts onde apareça a minha namorada (obrigado, Teresa) e as minhas cadelas. Para grande frustração do algoritmo, o êxito do 'Taskmaster' também está a fazer com que posts sobre o programa cresçam organicamente (há uns meses a mera referência à palavra Taskmaster - nem era preciso ser tag, mas se fosse ainda era pior - era suficiente para um post crescer a conta-gotas). É cada vez mais evidente que posts que promovam coisas, como programas de televisão ou de rádio, estão fadados à regra 'queres alcance? Paga'", continuou.

"Esta rede está completamente viciada e doente. Infelizmente, não há alternativas para quem a usa como ferramenta de trabalho e não apenas de lazer. E eles sabem disso…", disse, por fim.

