Inês Simões vai passar o fim de semana fora e usou a sua conta no Instagram para revelar um 'problema' que sente ao viajar.

A comentadora do 'Big Brother' publicou uma fotografia no Aeroporto de Lisboa com a mala de viagem ao lado e confessou que não consegue viajar apenas com mala de cabine, mesmo que seja por pouco tempo.

"Acho muito lindo quem consegue viajar de fim de semana com uma mochila ou uma mala de cabine mas definitivamente não é o meu caso! Aviso já que as próximas fotos vão ser de cara lavada, que a pele também pede descanso. Bom, vou só ali entregar uma carta rapidinho e volto já!", escreveu, na legenda da fotografia.

