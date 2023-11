Inês Gutierrez e o companheiro, João Montez, estiveram a desfrutar de uns dias de férias em Amesterdão.

No entanto, a visita ao Moco Museum, na capital holandesa, não correu da melhor forma e Inês usou a sua conta no Instagram para partilhar algumas fotografias tiradas nesse dia e explicar o que aconteceu.

"O dia em que tivemos a pior visita a um museu de sempre. Lição para a vida: Fazer um programa destes com um bebé sem carrinho ou marsúpio, com fome e sono, não pode dar certo. Como as nossas visitas a exposições com a miúda correram sempre bem, achámos que - assim bem rápido - víamos tudo num instante tranquilamente… ERRADO!", começou por escrever a influenciadora digital, mostrando que a menina esteve irrequieta durante a visita.

"De qualquer forma, recomendo-vos muito visitarem o Moco Museum… pelo que vi na galeria do meu telemóvel quando cheguei ao apartamento estava incrível! Neste dia, fomos ao Moak Pancakes Pijp e gostámos muito… para quem gosta de panquecas e de ovos, vale muito a pena", concluiu.

