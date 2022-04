Este domingo, 10 de abril, é dia de festa em casa de Helena Coelho. Completa-se um ano desde que a apresentadora e digital influencer foi mãe da pequena Íris, data que carinhosamente assinalou nas redes sociais.

"Se eu puder viver mais vidas, eu só peço que eu seja mãe da Íris em todas elas. A menina dos sonhos de qualquer mãe, a luz de todos os que a conhecem, a personalização da felicidade simples e a bebé inteligente e doce que derrete qualquer um. Quando, há um ano, gritavam na sala de partos 'Helena, vai nascer', não sei se se referiam à bebé que aí vinha ou se me estavam a avisar que eu iria nascer daí a uns segundos. A verdade é que nasceu uma nova Helena junto com a pequenina que veio ao mundo, uma mãe que me orgulho muito de ser e com uma coragem e força intermináveis para criar, cuidar, proteger e fazer feliz a minha cria. Obrigada por me teres escolhido, Íris. Parabéns pelo primeiro ano e que seja uma longa vida com muita saúde comigo sempre presente", escreveu.

As palavras de Helena Coelho acompanham um vídeo que compila as imagens mais marcantes do primeiro ano de Íris.

Recorde-se que a menina é fruto da relação da apresentadora do 'VivaVida' com o personal trainer Paulo Teixeira.

