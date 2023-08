João Baião celebra 60 anos no próximo mês de outubro, uma altura muito especial, já que vai celebrar com uma subida ao palco do Teatro Virgínia, em Torres Novas com a peça 'Feliz Aniversário'.

Este é um trabalho especialmente importante para Heitor Lourenço, que usou as redes sociais para referir que está feliz por finalmente poder trabalhar no teatro com João Baião, algo que já queria há bastante tempo.

"Há anos que tentávamos trabalhar juntos no teatro. É agora! Estou muito contente, João Baião, por estarmos os dois juntos, ao vivo e a cores. Portugal, estais preparado? Vai ser uma festa! Ca nervos!", escreveu o ator.

