Harvey Weinstein sofre de gangrena de Fournier, uma infeção aguda no pénis que causa deformidade.

Em janeiro deste ano, Jessica Mann, uma das mulheres que acusou Harvey Weinstein de crimes sexuais, alegou na altura que o produtor sofria de uma deformidade no pénis, o que a levou a pensar que este seria hermafrodita. Informação que vem agora a ser constatada no site de Graydon Carter, antigo editor da Vanity Fair.

"É uma infecção aguda da área genital que ataca diabéticos e homens de meia idade. Alguns pacientes precisam de enxertos de pele para reparar a área afetada. Casos mais extremos podem exigir a remoção dos testículos. A deterioração da função sexual é outro efeito colateral comum", explica Phoebe Eaton, autora do artigo.

Recorde-se que Harvey Weinstein encontra-se a cumprir pena por crimes sexuais. No início do ano, a justiça de Nova Iorque condenou o produtor a 23 anos de prisão e este continua ainda a enfrentar casos de abuso e assédio sexual em Los Angeles, informa o Page Six, segmento do New York Post.

