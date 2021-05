O jornalista Tom Bradby revelou que o príncipe William e o príncipe Harry têm vindo a discutir há um ano e meio. O comunicador - que já foi amigo de ambos os irmãos -, afirmou que o duque de Cambridge e o duque de Sussex têm dificultado as comunicações na realeza.

Tom, que foi quem conduziu a entrevista com William e Kate Middleton em 2010 a propósito do seu noivado, e apresentou um documentário com Harry e Meghan em 2019, afirmou ao jornal Times:

"Costumava ser algo bastante direto, acertado, porque eles não discutiam e a vida era simples. Depois foi descendendo aos poucos para algo difícil - pessoalmente e publicamente - ao longo do último ano e meio", notou.

Tom, de 54 anos, revelou também que tinha conhecimento das dificuldades de Harry e Meghan com a vida na realeza. Aliás, foi ele que na altura fez a tão badalada pergunta à ex-atriz: "Está tudo bem?". Na altura, Meghan foi sincera ao referir que estava com dificuldades e que nem toda a gente se preocupava em saber se ela estava bem.

