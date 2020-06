No final do mês de março deste ano, Harry e Meghan Markle cumpriram o seu derradeiro desejo enquanto membros da família real britânica: deixarem de fazer parte do núcleo senior e passarem a ser independentes.

Como o próprio príncipe chegou a referir, o seu principal objetivo com esta decisão era conseguirem lutar pelo seu direito à privacidade, que viram constantemente ameaçado pelos paparazzi.

Contudo, segundo o especialista em realeza Simon Morgan, isto não será algo fácil, mesmo estando o casal atualmente a viver em Los Angeles, Estados Unidos.

"Haverá sempre um interesse nos Sussex e esse interesse pode variar com o tempo. Mas acho que quanto mais se afastarem do olhar público, mais vão querer saber o que andam a fazer e isso cria um monstro por si mesmo!", opinou.

No mesmo sentido, Simon considera que será fundamental o casal agir da forma o mais normal possível, sobretudo com as pessoas com quem se forem cruzando na rua.

