Mais novidades sobre a realeza britânica. Segundo o jornal britânico Daily Mail, Harry e Meghan Markle irão faltar às festividades de Natal organizadas por Isabel II.

Fontes adiantaram à publicação que os duques de Sussex não planeiam regressar ao Reino Unido até ao início do próximo ano.

Há também quem refira que, ao contrário do que se possa pensar, a rainha percebe a decisão do neto e não ficou chateada com a mesma.

"Como esclareceram há algumas semanas, eles fizeram uma pausa para passar algum tempo em família. Isso significa que irão faltar aos eventos de Natal", sublinhou-se.

A passagem de ano irá ser feita num local privado juntamente com Doria Ragland, mãe de Meghan Markle.

