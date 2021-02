Hailey Baldwin falou sobre a batalha do marido, Justin Bieber, contra a doença de Lyme, notando que a mesma a inspirou a estar mais atenta à própria saúde.

Numa conversa no podcast 'Going for Goal', a modelo de 24 anos afirmou: "Acho que a doença de Lyme e toda esta situação, definitivamente te deixa mais alerta para a tua saúde e acho que te leva a prestar mais atenção ao que sentes e aos diferentes sintomas", notou esta terça-feira, dia 2.

"A doença de Lyme é interessante porque muita gente acredita que não é real, muita gente pensa que é uma treta. Mas já tive anteriormente, lidei com ela. O meu marido tem e convive com isso profundamente. Acho que passa por encontrar os melhores médicos que querem ir a fundo em qualquer problema de saúde para descobrir o que tens", afirmou.

Neste sentido, Baldwin diz que cuida da saúde através da prática de exercício físico, como pilates e boxe.

Leia Também: Justin Bieber lança novo videoclipe de 'Anyone' com a mulher