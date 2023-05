Gabriela Barros foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha no programa desta quarta-feira, 3 de maio. Grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com o ator brasileiro Miguel Thiré, a artista, de 34 anos, lembrou o momento em que descobriu que estava grávida.

"Foi negação porque eu tinha um musical que ia fazer este verão, que queria muito fazer, e eu tinha tido uma conversa na véspera a dizer 'acabou aqui, porque eu quero fazer um musical e já não dá'. No dia a seguir lá fiz o teste", lembra, notando que o fez sozinha pois nunca esperou o resultado positivo (o que acabaria por acontecer).

"Olha, isto está mal. Ele emocionou-se. E eu disse 'para de te emocionar'", descreve ainda, revelando que decidiu recorrer a uma clínica.

O resultado viria no final da tarde com a confirmação de que Gabriela estava grávida.

À espera de uma menina, a convidada disse que está a pensar em chamar a filha de Laura, mas que a decisão não é definitiva.

Veja o momento.

