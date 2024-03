As eleições legislativas acontecem a 10 de março e até lá ainda teremos mais uns dias de campanha. Ainda assim, para Goucha, a decisão relativamente ao voto está mais que tomada.

O apresentador publicou esta terça-feira, dia 5 de março, um vídeo no qual deu conta do partido em que irá votar, começando por dizer: "Com o direito que a democracia me deu, eu vou votar. E vou votar pela mudança no nosso país. Vou votar na mudança, porque vou votar na Aliança Democrática, na AD.

"Faço-o por ter memória. Eu tenho memória. Não se iluda. Repare bem: em 2011 foi um governo socialista que levou este país à beira da falência e chamou a Troika. Mais recentemente, foi um governo socialista que, com uma maioria absoluta nos últimos dois anos, nada fez. Não implementou as reformas estruturais que são necessárias no nosso país", acusou depois o apresentador da TVI.

Foi então que Goucha falou sobre Pedro Nuno Santos, candidato do Partido Socialista, e André Ventura, do Chega. "Estranho que haja um candidato socialista que agora se autodefine como fazedor e estava lá como ministro e nada fez. Do outro lado, temos um outro candidato que diz que vai fazer tudo e mais alguma coisa, promete mundos e fundos mas depois, também não se iluda, são propostas que não são concretizáveis. São propostas que nascem da conversa das pessoas descontentes numa mesa de café", vincou.

Por fim, já sobre Luís Montenegro, disse: "Ao centro temos a Aliança Democrática e temos Luís Montenegro, em quem eu confio, mais a sua equipa, para fazerem as mudanças necessárias neste país. Eu estou a falar de reformas estruturais na saúde, na justiça, na justiça social, na habitação, mas também na educação e na cultura. Para mim, são dois pilares essenciais a um país que eu quero cada vez mais moderno, competitivo e mas justo. Por ter memória, eu no próximo domingo, dia 10 de março, vou votar em Luís Montenegro e na sua equipa".

"Vou recuperar a esperança de um país melhor. Não é uma esperança num futuro adiado, mas é um presente que eu quero ver a começar já a partir de dia 10 de março. Por isso mesmo, eu voto Aliança Democrática, eu voto AD. Eu tenho o poder da mudança na minha mão através do meu voto. Use o seu. Eu voto em consciência, Aliança Democrática", concluiu Goucha.

A caixa de comentários registou desde logo diversos comentários. Se por um lado houve quem concordasse com o que foi dito no vídeo, por outro houve quem deixasse críticas a este posicionamento. Assim sendo, Goucha optou por desativar os comentários da publicação que poderá ver abaixo.

