Eduardo Ferro Rodrigues foi um dos grandes entrevistados de Manuel Luís Goucha no seu programa desta segunda-feira, 6 de novembro, na TVI. A certo momento, o apresentador leu um trecho do novo livro do convidado, 'Assim Vejo a Minha Vida'.

"O total respeito pelos direitos das minorias não pode levar à ignorância do sentimento das maiorias em termos sociais, culturais e intelectuais", leu Manuel, questionando em seguida o que isto significava ao certo.

"Acho que é muito importante defender os direitos de todas as minorias [...] mas não nos podemos esquecer que há questões que continuam a ser questões chave, que têm de ver com as condições de vida das pessoas, de quem trabalha, com aquilo a que chamava e ainda se chama a luta de classes e a existência de interesses contraditórios na sociedade", apontou Eduardo Ferro Rodrigues.

"Houve muitos partidos de esquerda que se perderam nestes últimos anos por ter desprezado essas bandeiras antigas e terem apenas abraçado as bandeiras ditas mais 'modernaças', que são muito importantes, mas não podem substituir o fundamental", disse ainda.

Ao ouvir isto, Manuel Luís Goucha afirmou: "Como sabe, eu pertenço a uma grande minoria e concordo plenamente consigo".

