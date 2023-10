A nova temporada dos 'Morangos com Açúcar' também apostou fortemente na banda sonora, à semelhança do que já acontecia nesta série no passado.

Muitas são, no entanto, as canções que constam dos episódios, mas houve uma pessoa que facilitou a vida aos fãs da produção da TVI e da Amazon Prime Video.

No Spotify já existe uma playlist que reúne os temas da série, algo que foi até destacado pela protagonista, Madalena Aragão, nas stories do Instagram.

Veja mais abaixo a partilha em causa e ainda a playlist supra mencionada.



© Instagram/Madalena Aragão

