Para Gisele Bündchen, a passagem de tempo não é um problema. Pelo contrário, a questão do envelhecimento deixa-a particularmente satisfeita.

Num vídeo recente partilhado no canal de YouTube da marca de luxo Dior, a brasileira, que completou 40 anos no verão passado, afirmou que está na sua melhor fase.

"Posso dizer que me sinto melhor com 40 anos do que com 30. Acho que os 40 vão ser maravilhosos", começou por dizer.

Gisele confessou ainda que "os 20 anos foram um pouco desafiantes" e os 30 foram uma idade em que tentou manter tudo sob controlo. "Agora, aos 40 anos, estou do tipo: Vamos a isso", rematou.

