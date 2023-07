A companheira de Cristiano Ronaldo surpreendeu com uma bela imagem do pôr do sol.

Depois de terem sido divulgadas nas redes sociais imagens de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez no Algarve, a companheira de CR7 decidiu destacar na sua página de Instagram uma fotografia captada em Portugal. Georgina publicou nas stories da rede social uma fotografia que tirou enquanto desfrutava do pôr do sol. À imagem - com o mar de fundo - juntou a sua localização, que foi Portugal. Veja abaixo:

