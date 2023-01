Georgina Rodríguez usou nas últimas horas a sua conta oficial de Instagram para declarar-se a Cristiano Ronaldo.

A modelo mostrou uma homenagem feita a CR7 em Riade, na qual a sua imagem, vestido com as cores do Al Nassr, aparece projetada numa torre gigante.

Em seguida, a namorada do jogador português partilhou uma fotografia em que abraça o companheiro no dia da sua apresentação no clube da Arábia Saudita e declarou: "Há muitas coisas bonitas por viver".

Veja as imagens na galeria.

