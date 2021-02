Carolina Deslandes apresentou-se este fim de semana com o novo visual, que suscitou grandes elogios dos fãs. Contudo, originou também críticas, nomeadamente por parte de profissionais do setor de hairstyling.

Pela caixa de comentários, vários internautas atiraram que o facto da artista aparecer de cabelo pintado é um sinal de "desigualdade", tendo em conta que o setor está em suspenso devido às medidas de combate à Covid-19.

Carolina Deslandes chegou mesmo a justificar-se, afirmando que a caracterização se deu em função da sua participação no Festival da Canção, mas a explicação não convenceu muitos dos seguidores.

"Não percebo o que uma participação num festival é mais imperativa do que uma reunião de apresentação de marca, uma audiência no tribunal, uma entrevista de emprego, uma reunião com investidores estrangeiros, uma sessão de teams com alunos. Não sabia que a atividade de artistas é mais prioritária que a de médicos, professores, advogados, instrutores, juízes, administrativos, contabilistas, empreendedores. Ganhe vergonha, os cabeleireiros estão fechados há mais de um mês e as clientes deles também têm necessidade, não é por isso que são livres de furar o estado de emergência decretado em Assembleia da República! Não sei quem é pior, se os artistas que fazem estas coisas ou as idiotas que aplaudem", atirou uma internauta.

"Se fosse uma desconhecida a publicar uma foto assim e era atacada por ter recorrido a um salão quando todos estão fechados. Como é uma figura pública já fica linda e tal. Que mentalidade", afirmou outra.

Recorde abaixo a publicação que está a gerar polémica.

