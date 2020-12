Um dos membros que trabalhava no Palácio de Buckingham, de nome Adamo Canto, foi apanhado a roubar coisas deste lugar para as colocar à venda no eBay.

Segundo a BBC, Canto declarou-se culpado nas ocasiões que os furtos aconteceram - entre novembro de 2019 e agosto, deste ano.

Canto tinha o seu próprio quarto no palácio, lugar onde foram descobertos diversos objetos que valiam 10 mil e 100 mil libras.

Entre eles estava uma fotografia de Donald Trump numa visita ao Reino Unido, fotos assinadas pelos príncipe Harry e William e ainda medalhas.

O ex-funcionário encontra-se agora a aguardar julgamento em liberdade.

