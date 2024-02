Francisco Monteiro continua a somar seguidores no Instagram e já vai com 200 mil, como o próprio destacou na sua página de Instagram.

O vencedor do 'Big Brother 2023' e ex-concorrente do 'Big Brother - Desafio Final' fez uma publicação nas stories da rede social onde assinala o marco.

"Depois de ver que somos 200 mil! Obrigado do fundo do coração. Obrigado! Sem cada um de vocês nada disto seria possível e alcançável", escreveu junto de uma fotografia em que aparece com um sorriso no rosto.

Publicação de Francisco Monteiro© Instagram