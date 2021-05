Maria Cerqueira Gomes e a filha, Francisca Cerqueira Gomes, estiveram juntas pela primeira vez num programa de televisão. Mãe e filha marcaram presença no 'Cristina ComVida' desta sexta-feira e quebraram o silêncio sobre as críticas de que foram alvo desde que a jovem Francisca foi convidada a fazer parte de uma novela da TVI.

Cristina Ferreira assumiu no formato que foi ela quem telefonou a Maria para convidar Francisca a estrear-se como atriz.

"Vou pôr a tua filha na próxima novela", lembra Cristina, citando as suas próprias palavras no telefonema que fez à amiga.

A apresentadora confessa que reagiu a medo ao convite, tendo primeiro falado com o pai da jovem, Gonçalo Gomes.

Francisca aceitou de imediato o convite, até porque já estava a pensar fazer um curso de representação. Por não ter experiência, passou um mês em formação na Plural para que o seu desempenho fosse avaliado e depois escolhido o papel.

Sobre as críticas de que foi alvo quando foi tornada pública a sua participação na novela, a jovem Francisca confessa ter ficado magoada.

"Claro que magoou, é impossível não ter magoado", diz, garantido que agora está mais tranquila. "Não me têm criticado muito para já", brinca.

Maria Cerqueira Gomes recorda o dia em que a filha lhe ligou a contar que estava a ser o assunto do momento nas redes sociais. "Percebi que ela estava triste porque ligou-me à meia-noite", lembra.

"Ligou-me e disse-me que estavam a dizer coisas muito feias dela na Internet", acrescenta, dando conta de que ainda hoje não conseguiu ver o vídeo gravado pelo ator Gonçalo Ícaro, que rapidamente se tornou viral, onde eram feitas duras críticas ao facto de Francisca ter sido convidada para uma novela sem ter qualquer tipo de formação em representação.

Já o pai de Francisca, Gonçalo, "lidou muito mal" com as acusações feitas à filha, mas nunca pensou em proibir a jovem de seguir o seu sonho. A filha de Maria garante que as notícias sobre o pai são completamente falsas.

Por seu turno, Maria reagiu às críticas lançando um aviso à filha: "Tu só ficas se desvalorizares este lado mau, porque não quero ter uma filha a sofrer".

"Depois de chorar um bocadinho, muito, e de muito poucas horas de sono", Francisca "engoliu" as críticas e seguiu o seu caminho, agora é de sorriso no rosto que garante: "Acho que é mesmo isto que quero seguir".

