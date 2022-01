Esta semana, uma das personalidades que mais deu que falar foi Georgina Rodríguez. A modelo deu nas vistas na gala de prémios The Best, da FIFA, ao lado de Cristiano Ronaldo, numa noite onde o craque português foi distinguido com o galardão de máximo goleador ao nível das seleções.

Para a ocasião Geo, como carinhosamente é tratada, optou por um visual negro, não destacando desta forma a barriguinha de grávida, uma vez que aguarda a chegada de gémeos.

Também para a semana, no dia 27, estreia o reality show de Georgina na Netflix, motivo pelo qual deu uma entrevista ao jornal El País onde abriu o coração.

Tendo isto em conta, elegemos Georgina Rodríguez como a protagonista da rubrica 'Foto da Semana.



© Instagram - Georgina Rodríguez