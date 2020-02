Paulina Porizkova e Ric Ocasek estiveram juntos desde 1989 até maio de 2018 e, após 28 anos de casamento, a modelo acabou por ficar fora do testamento do ex-marido. O artista morreu em setembro do ano passado.

Um assunto que foi comentado pela manequim no programa ‘Sunday Morning’, da CBS. “Gostava de ficar triste e sentir falta dele. E não sentir isto, não sentir-me incrivelmente magoa e traída. Tornou o processo de luto muito, muito complicado”, confessou.

Embora o casal se tenha separado, Ric e Paulina não se divorciaram e continuaram a morar juntos até à morte do músico.

